"Вони що, очікували іншої реакції від РФ?": Жданов висловився про удар по Одесі і розкритикував "зернову угоду"

Домовлятися з Росією про експорт зерна з портів України не було сенсу. Своїм ракетним ударом по Одеському порту РФ вкотре показала, що договір з нею не вартий паперу, на якому він написаний.

Вже сама "зернова угода" становить безпекові ризики, адже Україні треба буде розміновувати фарватери на вході до портів і запускати туди іноземні судна.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв'ю "Радіо НВ" 23 липня.

"У мене питання до нашого політичного керівництва: вони що, очікували іншої реакції від Російської Федерації? Який був сенс домовлятися з Росією? Росія вкотре продемонструвала, що договір з РФ не вартий паперу, на якому він написаний", – сказав Жданов.

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Він також розкритикував підписану у Стамбулі угоду про експорт зерна з українських портів.

"А ризики такі, що нам треба буде розміновувати фарватери на вході в порти і запускати туди іноземні судна. Хто буде гарантувати безпеку цих суден? А якщо в іноземне судно потрапить ракета "Калібр" під час завантаження в нашому порту, хто буде відповідати за це?" – зауважив військовий експерт.

Він також запевнив, що в "зерновій угоді" не йдеться взагалі про якісь гарантії безпеки і це дуже дивує.

"Щодо угоди, яку опублікували: ми з вами не знаємо умов. Нам не показали той протокол, які санкції зняті з Росії за нашим проханням для того, щоб підписати цю угоду. Кажуть, що це таємна частина чомусь. Жодного слова немає про гарантії безпеки. Хто бере на себе гарантії безпеки під час входу, завантаження і виходу іноземних або інших суден? Ніхто не гарантує (безпеку – ред.) – ні Туреччина, ні ООН. Вони цього і не прописали в цьому документі. Це найбільш дивне", – розповів Жданов.

Нагадаємо, вранці 23 липня російські війська вдарили ракетами "Калібр" по Одеському морському торговому порту. Це сталося менш ніж за добу після підписання у Стамбулі угоди про експорт зерна з України.

Спершу про постраждалих не повідомлялося, проте згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки є поранені.

Зауважимо, що одразу після підписання "зернової угоди" Жданов заявив про безпекові загрози та припустив, що РФ може використати момент, щоб увірватися до портів України.

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