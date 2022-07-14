Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Вони сидять, каву п'ють, кнопочки натискають. А ти бігаєш, як дов...б" - окупант поскаржився дружині

Дата публікації
Перегляди
275
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Вони сидять, каву п'ють, кнопочки натискають. А ти бігаєш, як дов...б" - окупант поскаржився дружині

Фото: Associated Press

Російський окупанти діляться враженнями про ефективну роботу ЗСУ і матюкають своє керівництво. 

Також він розхвалив ЗСУ за точність артилерійських ударів та побідкався на велику кількість спаленої техніки. 

Чергове перехоплення переговорів росіян опублікувала Служба безпеки України.

"Вони (українці. – ред.) сидять, каву п'ють, кнопочки натискають, а тебе просто закидає снарядами. А нам – куди стріляти, в кого стріляти? Нікого нема, бл... А ти бігаєш, як дов...б", – каже окупант.

Про російську армію він каже, що вона своїх військовослужбовців просто "відправляє на забій" і називає свою бригаду "тупорилою".

"Тут немає грамотності взагалі. Ти просто йдеш, а на тебе вже чекають, чекають, чекають... У них уже ці окопи пристріляні. У нас уже тут стільки танків спалили, стільки техніки... А наші навіть влучити не можуть у них, знайти не можуть", - додав він.

Раніше СБУ перехватила розмову, де командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині. Він розповідає, що українська артилерія працює точно по їхніх позиціях та вдало знищує ворожу техніку. 

Уцілів лише камін - Родина Фоменків з Ірпеня втратила все. Як окупанти знищила рожевий будинок

Уцілів лише камін - Родина Фоменків з Ірпеня втратила все. Як окупанти знищила рожевий будинок

Читайте також:

Наступна публікація