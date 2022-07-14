"Вони сидять, каву п'ють, кнопочки натискають. А ти бігаєш, як дов...б" - окупант поскаржився дружині

Російський окупанти діляться враженнями про ефективну роботу ЗСУ і матюкають своє керівництво.
Також він розхвалив ЗСУ за точність артилерійських ударів та побідкався на велику кількість спаленої техніки.
Чергове перехоплення переговорів росіян опублікувала Служба безпеки України.
"Вони (українці. – ред.) сидять, каву п'ють, кнопочки натискають, а тебе просто закидає снарядами. А нам – куди стріляти, в кого стріляти? Нікого нема, бл... А ти бігаєш, як дов...б", – каже окупант.
Про російську армію він каже, що вона своїх військовослужбовців просто "відправляє на забій" і називає свою бригаду "тупорилою".
"Тут немає грамотності взагалі. Ти просто йдеш, а на тебе вже чекають, чекають, чекають... У них уже ці окопи пристріляні. У нас уже тут стільки танків спалили, стільки техніки... А наші навіть влучити не можуть у них, знайти не можуть", - додав він.
Раніше СБУ перехватила розмову, де командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині. Він розповідає, що українська артилерія працює точно по їхніх позиціях та вдало знищує ворожу техніку.
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