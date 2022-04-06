"Вони спалили багато людей у Бучі, Ірпені та Гостомелі": Зеленський назвав окупантів нацистами

Президент України розповів про трагедії на Київщині та подальші перемовини з окупантами.

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk, що російські окупанти є справжніми нацистами, пригадавши звірства, які вони чинили у Бучі.

"Вони спалили багато людей у цьому регіоні. У Бучі, Ірпені, Гостомелі. Вони спалили цілі родини. Вчора ми знайшли нову родину: батька, матір, двох маленьких дітей. Тому я кажу, що вони – нацисти. Це правда. Вони спалюють тіла, тому що бояться. Я не знаю, чи це було рішення їхнього командування. Тому що вони намагаються закрити всю цю інформацію від нас. Але це важко зробити, коли ти говориш про сотні або тисячі людей", - зазначив Зеленський.

На запитання журналістки, чи можливе, після трагедій на Київщині, вікно для діалогу з Путіним, президент України відповів, що воно необхідне.

"Ми повинні. В будь-якому випадку повинні знаходити нехай навіть дрібні можливості для переговорного процесу. Без цього закінчити війну складно. Бажання перемовин після того, що ми побачили, з Російською Федерацією, скажу вам відкрито, великого немає. Тому що ми розуміємо, з ким ми маємо справу. І тому посередницьку місію будуть виконувати ті чи інші лідери. Туреччина одна з них. Сьогодні, наприклад, ми говоримо про те, щоб вивезти з Маріуполя поранених людей. Поки що рано говорити про результат цієї операції – вона відкрита і тут є саме посередницька місія у Туреччини, тому що ми плануємо це робити на кораблях Турецької Республіки. І тому такі речі потрібні. Якби ми хотіли або не хотіли перемовин, якщо ми боремось за людей, ми повинні робити щоденні кроки для того, щоби максимально зберегти життя людей. Максимально. Тому сьогодні ми говоримо про таку операцію, де Туреччина буде виконувати таку роль між Україною і Росією", - відповів він.

Також Зеленський відповів на питання, що скаже Путіну під час зустрічі.

"Я думаю, що не важливо, з чого ми почнем. Важливо, чим ми закінчим. Тут я буду і повинен бути як президент достатньо прагматичним. Є речі, про які нам треба спробувати домовитися. Ось і все", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський розповів, як запобігти агресії Росії в майбутньому. Президент говорить, що потрібно створити серйозний юридичний договір.

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