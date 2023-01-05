"Вони тупі!": Резніков різко висловився про окупантів і назвав свої прогнози, які не збулися

Міністр оборони України Олексій Резніков зізнався, що Україна не чекала на жорсткі бомбардування мирних міст та ракетні удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це він сказав в етері телемарафону.

"Жодна країна світу не була до цього готова: ні що б їх так атакували, ні що б нас так атакували. Я у свій час зробив помилку: я розумів, що вони атакуватимуть, але був переконаний, що Кремль не дозволить собі так бомбардувати Україну. Особливо ті області, які межуть з РФ - Харківщина, Донеччина, де є багато саме російськомовного населення. Мені в голову не приходило, що вони з такою люттю бомбитимуть Харків, Маріуполь, Волноваху та Краматорськ. Я не вірив, що вони так стрілятимуть по Києву. Росіяни постійно розповідають про Києво-Печерську лавру та про свої мрії. Я був переконаний, що цього не буде. Але я помилився і не боюсь це визнати", - сказав міністр оборони.

Олексій Резніков додав, що Путін дійсно сподівався, що велика частина українців зустрічатиме окупаційну армію з квітами.

"Відповідно до доповіді розвідки, Путін дійсно вірив, що його тут частина українців зустрічатимуть з квітами, другі будуть нейтральні, і лише маленький відсоток чинитиме спротив. Якщо ти думаєш про квіти, навіщо ти бомбардуєш так? Росіяни змінили тактику, бо вони не можуть перемогти ЗСУ. Тепер їхня мрія, щоб ми з вами були в темряві, холоді та здалися. Вони - тупі, як каже мій колега Шмигаль. Я бачив відео, як люди при свічках готували їжу на Різдво. Але ми виживемо, головне, щоб без них", - сказав міністр оборони.

Війна Росії проти України

24 лютого російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації з демілітаризації та денацифікації України". Диктатор того ж дня звернувся до ЗСУ та заявив, що українські захисники "обіцяли захищати народ України, а не київську хунту", та закликав Сили оборони "скласти зброю та йти додому".

Від лютого окупанти бомбардують Україну ракетами, вбиваючи українців. Від 10 жовтня росіяни почали завдавати масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, щоб залишити українців без електрики та тепла під час зими.

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