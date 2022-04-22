"Вони тупо нас кинули": керівництво окупантів не хоче забирати та обмінювати поранених – СБУ (аудіо)

"Вони тупо нас кинули": керівництво окупантів не хоче забирати та обмінювати поранених – СБУ (аудіо)

Полонений радіє, що залишився живим, хоча попереду в нього – перевірка на причетність до масових звірств, які загарбники скоїли поблизу столиці.

Керівництво російських окупантів навіть не хоче забирати поранених із поля бою – їхні життя нікому не потрібні.

А втрати настільки великі, що командири бояться подавати реальні дані нагору.

Про це у свідченнях СБУ розповідають російські полонені.

Наприклад, цього контрактника, що потрапив у полон під час відступу загарбників з-під Києва, командир просто залишив на полі бою разом із пораненим.

Вояк скаржиться: "Сказали, що заберуть, але так і не забрали. Пацанів стільки позалишали: поранених, мертвих…".

Просить матір, щоб та йшла до командування та добивалася його обміну. Але жінка бідкається, що замполітом знає, що її син разом із 3-4 іншими контрактниками у полоні, але інформацію про це нагору не подає.

"У міністерстві оборони у списках тебе немає", – скаржиться жінка. І це масова ситуація, бо, розшукуючи сина, вже спілкувалася з багатьма матерями.

Нагадаємо, сапери-водолази відшукали і знищили надпотужну бомбу, яка не спрацювала під час скидання на чернігівський міст.

Внаслідок шостого обміну полоненими додому повернулися 10 військових та 9 цивільних українців

Читайте також: