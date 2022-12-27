"Вони тут скрізь, як підсніжники": під Бахмутом ЗСУ ліквідували велику групу найманців ПВК "Вагнера"

За словами українського воїна, ліквідовано приблизно 50 -60 найманців.
Під Бахмутом воїни підрозділу К-2 54 ОМБр відбили атаку російських найманців ПВК "Вагнера".
Групу бойовиків ліквідовано.
Про це йдеться у повідомленні К2 54 ОМБр.
"Вагнерівців" ліквідували бійці другого батальйону бригади під Бахмутом, де точаться важкі бої. Захисники жартома називають найманців "підсніжниками".
"Ось купа валяється. І тут навколо вони, бл*дь, пачками лежать. Може осіб 50-60 десь є. Вони тут скрізь, як підсніжники", - каже український воїн за кадром.
Нагадаємо, росіянам дали новий термін на захоплення Бахмута.
Читайте також: