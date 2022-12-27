"Вони тут скрізь, як підсніжники": під Бахмутом ЗСУ ліквідували велику групу найманців ПВК "Вагнера"

Під Бахмутом воїни підрозділу К-2 54 ОМБр відбили атаку російських найманців ПВК "Вагнера".

Групу бойовиків ліквідовано.

Про це йдеться у повідомленні К2 54 ОМБр.

"Вагнерівців" ліквідували бійці другого батальйону бригади під Бахмутом, де точаться важкі бої. Захисники жартома називають найманців "підсніжниками".

"Ось купа валяється. І тут навколо вони, бл*дь, пачками лежать. Може осіб 50-60 десь є. Вони тут скрізь, як підсніжники", - каже український воїн за кадром.

Нагадаємо, росіянам дали новий термін на захоплення Бахмута.

Сотня вагнерівців за день: бійці всіюють посадки трупами ворога

Читайте також: