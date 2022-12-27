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"Вони тут скрізь, як підсніжники": під Бахмутом ЗСУ ліквідували велику групу найманців ПВК "Вагнера"

"Вони тут скрізь, як підсніжники": під Бахмутом ЗСУ ліквідували велику групу найманців ПВК "Вагнера"

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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"Вони тут скрізь, як підсніжники": під Бахмутом ЗСУ ліквідували велику групу найманців ПВК "Вагнера"

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

За словами українського воїна, ліквідовано приблизно 50 -60 найманців.

Під Бахмутом воїни підрозділу К-2 54 ОМБр відбили атаку російських найманців ПВК "Вагнера".

Групу бойовиків ліквідовано.

Про це йдеться у повідомленні К2 54 ОМБр.

"Вагнерівців" ліквідували бійці другого батальйону бригади під Бахмутом, де точаться важкі бої. Захисники жартома називають найманців "підсніжниками".

"Ось купа валяється. І тут навколо вони, бл*дь, пачками лежать. Може осіб 50-60 десь є. Вони тут скрізь, як підсніжники", - каже український воїн за кадром.

Нагадаємо, росіянам дали новий термін на захоплення Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
640
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