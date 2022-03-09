"Вони у розпачі": Данілов розповів, що окупанти змінили тактику та низку генералів

За його словами, в окупантів знято близько восьми генералів зі своїх посад, через те, що ті не виконали своїх завдань.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна має чітке розуміння щодо планів ворога.

Про це він сказав в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

«Ми на сьогодні маємо чітке розуміння, які плани зараз є у ворога. Вони дещо змінилися з початку війни, яку вони бажали зробити за 2-3 дні і пройти маршем по Хрещатику. Цього ніколи не буде. Більш того, у них зараз інша тактика. У них змінилося керівництво, було знято порядку восьми генералів зі своїх посад, через те, що ті не виконали своїх завдань. Натомість призначені нові. Ми чітко розуміємо, що зараз відбувається в РФ. Більш того, можу сказати, що вони в розпачі», - сказав Данілов.

Також Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов впевнений, що Україна переможе у війні з Російською Федерацією - це прогнози розвідспільноти США.

ТСН.ua