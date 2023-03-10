"Вони у відчаї": Гуменюк розповіла про зміну тактики ракетних обстрілів України

Російські агресори під час атак намагаються застосовувати різні типи ракет, більш розтягнуті хвилі та розвідувальні дрони.

Росія під час останньої масованої ракетної атаки застосувала більш розтягнуті у часі хвилі запуску ракет, іранські дрони Shahed, а також розвідувальні апарати.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що сили оборони України уважно слідкують за змінами тактики ворога під час обстрілів і можуть констатувати, що росіяни збільшили час між запуском нових хвиль ракет.

Гуменюк повідомила, що спочатку росіяни запустили хвилю ракет разом з дронами Shahed, потім ще один вид ракет, за ними слідували розвідувальні беспілотники, які були одразу знищені ЗСУ, потім російські агресори запустили ще одну хвилю ракет, але вже іншого типу.

"Це говорить про те, що вони (росіяни) дійсно у відчаї, вишукують спосіб порадувати свого диктатора, своє військово-політичне керівництво, оскільки, не маючи успіхів на полі зіткнення та безпосередньо на лінії фронту, вони вдаються до подібних акцій", - заявила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше Наталія Гуменюк заявляла, що рівень загрози повторної ракетної атаки станом на 10 березня залишається високим. Прикметно, що російські ракетоносії зайшли в пункти базування за новими "Калібрами".

Зазначимо, що у ніч проти 9 березня ЗС РФ атакували територію України. Ціллю стали, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено три ТЕС.

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