"Вони усвідомлюють близькість наших позицій": Гуменюк про евакуацію окупантів з Олешок

Наталія Гуменюк пояснила, що відбувається на лівому березі Дніпра та чого бояться російські військові.

В Олешках на Херсонщині поменшало російських окупантів та їхньої техніки. Загарбники вивезли з тимчасово захоплених Олешок всіх колаборантів, представників окупаційної "адміністрації", а також поліцейських, які перейшли на бік ворога. Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що росіяни чудово розуміють, що ЗСУ звільнять лівий берег Дніпра.

Про вона розповіла в ефірі національного телемарафону.

"Ну, по-перше, це (евакуація з Олешок - ред.) означає їхню суть. Те, що вони боягузи. Те, що вони відчувають, що земля в них "горить" під ногами, незважаючи на те, що погода така досить вогка і "горіти" не так легко, але ми допоможемо. Вони усвідомлюють близкість наших позицій до цих міст, вони усвідомлюють, що лівий берег все одно буде звільнено і їм треба вишукувати місця потепліше. Вони намагаються евакуюватися поглибше, оскільки це все ж таки органи влади і вони, таким чином, хочуть подати приклад місцевому населенню. В них дуже не складається з місцевим населенням, яке натхненне звільненням правого берега і усвідомлюють, що лівобережжя теж має таку перспективу. Окупанти регулярно посилюють цей самий поліцейський тиск на місцеве населення, постійно проводять рейди, виявляють проукраїнські налаштованих громадян", - пояснила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру.

Гуменюк також розповіла, що Росія наразі вивела в море досить потужне корабельне угруповання – 20 одиниць ворожого флоту і серед них чотири ракетоносії, з яких два – підводних.

Наталія Гуменюк закликала ставитися серйозно до повітряної тривоги, але без паніки.

Ситуація на Херсонщині

Збройні сили України повернули Херсон під контроль України 11 листопада.

Полковник запасу СБУ, військовий експерт Михайло Притула зазначив, що окупанти готуються до здачі територій на лівому березі Херсонської області – через погану логістику загарбникам важко утримувати лівобережжя Херсонщини.

Військовий експерт Олег Катков вважає, що окупанти бояться зустрічі із Силами оборони на південному напрямку, тому формують багатоешелонні лінії оборони, які тягнуться на сотні кілометрів, з обороною ключових вузлів.

11 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі окупованого Криму.

Читайте також: