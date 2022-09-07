"Вони в агонії": військовий експерт порівняв втрати Росії за 6 місяців із американськими у В'єтнамі

За 6 місяців повномасштабного вторгнення втрати окупантів перевищують 50 тисяч.

Про це сказзав військовий експерт Петро Черник 24 каналу.

"ЗСУ вже подолали понад 50 тисяч загарбників – це безпрецедентне історичне явище у співвідношенні часу та кількості", зазначив експерт.

Він також зробив порівняльну характеристику втрат у світових війнах ХХ століття.

Так, у війні в Афганістані 1979-1989 років СРСР втратив 14,5 тис. військовослужбовців, при тому, що тоді мав 250 млн населення.

А США за 11 років війни у В'єтнамі з 1964-1975 втратили 58 220 тисяч особового складу. В'єтнамська війна вважається найдовшою з усіх воєн в історії США. За кількістю загиблих американців вона знаходиться на четвертому місці після Громадянської, Другої та Першої світової воєн.

Австралія впродовж 6 років Другої світової війни поховала 23 тис. солдатів.

"За пів року 50 тис. (при сукупному потенціалі армії в 1 мільйон), разом зі стратегічними ядерними носіями усіх типів, – це дуже серйозний показник. І він буде наростати. Не маю ні найменшого сумніву: московська армія стала на шлях своєї деградації, як і їхній військово-промисловий комплекс, – наголосив Черник.

За його словами рано чи пізно Росія впаде, однак не навряд чи це буде швидко.

"Поранений звір набагато небезпечніший, ніж здоровий. Вони в агонії, і ми не маємо права розслабитися, щоб потрапити у смертельну пастку", – сказав військовий експерт.

Однак Черник також зауважив, що помилково вважати, що війна закінчиться "ось-ось", а противник вже використав усі ресурси.

Нагадаємо, окупанти заселяють своїх вчителів до "віджатих" в українців будинків.

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