"Вони відрізали мости": Арестович розповів, що означає висміювання Путіна лідерами G7

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Європа емоційно включилася у війну Росії проти України і вирішила спалити всі мости з Путіним.

Захід відкрито принизив кремлівського диктатора Путіна, а це означає, що Європа не збирається повертатися до нормальних стосунків з ним.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 27 червня.

"Причина номер один – це реакція на те, що Російська Федерація вважає посилення позицій Заходу та посилення допомоги Україні, запровадження додаткових санкцій проти Росії. За цей же час, за кілька тижнів, пройшли значно важливіші речі за всієї сили ракетних ударів і ракетного терору. Принципово змінилося зміст перспективи війни. Почнемо з найочевиднішого і найяскравішого. Ти бачив, як висміяли Путіна G7 з приводу голого торсу? Це означає, що вони відрізали мости. Путін - вкрай самолюбна істота. Захід відкрито його висміяв. Вони його просто принизили. Це означає дуже багато речей. Перше: вони емоційно включилися у війну. Друге: вони спалили мости, рішення ухвалене, відкату не буде, інакше не було б сенсу його принижувати", - сказав він.

Радник голови ОП додав, що Захід буде і далі "добивати" Путіна.

"Третє: його добиватимуть, судячи з рішень, які там ухвалено. Четверте: безстрокова підтримка України у військовій, економічній, гуманітарній, політичній та інших сферах. І одночасно як ріг достатку посипалися ключові рішення, які дуже болючі в Росії. По військовій сфері - це передача нам важкого та середнього ППО, буде закуплено та передано США нам у найкоротші рядки. Плюс ми з німцями уклали відповідний контракт. П'яте: нові санкції, накладені на Росію. Те саме золото - друга прибутковість бюджету РФ, 19 мільярдів на рік очікувані втрати. Це, звичайно, не нафта та газ, але їм дуже болісно", - додав він.

Однак головним ударом для Путіна стане підвищення мита на всі російські товари, вважає Арестович.

"Але найголовніше не це. Там зробили хитрий трюк. Байден підписав указ про підвищення до 35% мита на всі товари, які закуповуються в Росії. І все це було прийнято колективно Великою сімкою і буде спрямоване на підтримку України. Росія починає безпосередньо оплачувати війну в Україні. Підтримка йтиме за рахунок Російської Федерації від Заходу, яка вона не може залишити байдужим. Путін, продаючи кожен кілограм чогось чи літр нафти та газу, він оплачує український спротив та західне спонсорування допомоги", - зазначив він.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що Росія стала найбільшою терористичною організацією світу, тому будь-яка співпраця з РФ означає фінансування тероризму.