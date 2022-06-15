"Вони виконали наказ і тепер допомога потрібна їм" - рідні захисників "Азовсталі" звернулися до міжнародної спільноти (відео)

"Вони виконали наказ і тепер допомога потрібна їм" - рідні захисників "Азовсталі" звернулися до міжнародної спільноти (відео)

Рідні воїнів, які героїчно захищали "Азовсталь" і нині перебувають в російському полоні, звернулися до міжнародних ЗМІ із закликом відвідати колонію в окупованій Оленівці та показати, в яких умовах росіяни утримують їхніх близьких.

У колонії в окупованій Оленівці росіяни можуть утримувати у полоні понад 2 500 героїчних воїнів "Азовсталі". Відколи захисники склали зброю та здалися у полон, з ними немає жодного зв'язку.

Відповідне відеозвернення рідні захисників "Азовсталі" записали до представників ЗМІ та до "Червоного Хреста".

Наголошується, що за Женевською конвенцією, полонені мають право двічі на тиждень телефонувати близьким.

Утім, кохані та рідні оборонців "Азовсталі" не чули їхніх голосів відтоді, як бійці покинули завод. Лише інколи воїни пишуть рідним "+" або "норм", але більше жодної звістки про них немає.

"Постійно живемо мрією про зустріч. Не знаємо, в яких вони умовах, чи їдять, чи їх не катують. Ми знаємо, які методи можуть застосовувати росіяни. Захисники "Азовсталі" цього не заслужили, вони виконали наказ та пережили те, що інші навіть не уявлять. Тепер захист та допомога потрібні їм", – сказали рідні героїв.

Родичі захисників "Азовсталі" нагадали, що "Червоний Хрест" був відповідальний за евакуацію і тепер має бути присутнім на місці утримання полонених, слідкувати, щоб виконувалися усі правила та закони.

"Потрібні моніторингові комісії. Ми дуже просимо Червоний Хрест та іноземні ЗМІ проявити сміливість та показати, що відбувається із захисниками "Азовсталі" у полоні. Ми не маємо забувати героїв "Азовсталі"! Світ має знати правду та бачити те, що було обіцяно", – закликають рідні героїв.

Як повідомлялося, Україна повернула тіла ще 64 бійців з "Азовсталі".

Нагадаємо, мужні воїни, які героїчно боронили місто від окупантів, сподіваються на допомогу цивілізованого світу.

Раніше "Азов" попередив, що РФ готує провокації за участі полонених героїв Маріуполя.

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