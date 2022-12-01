"Вони виконуватимуть наказ, який надійде з Кремля": військовий експерт - про загрозу наступу з Білорусі

Сергій Грабський зазначив, що посилюється так зване повітряно-космічне угруповання об’єднаних сил Білорусі та Росії, яке може становити загрозу для північних регіонів України.

У Білорусі тривають заходи, що мають на меті підвищити боєздатність військ та організувати взаємодію з російськими військовими, які дислокуються на території цієї держави. Але про те, що десь за тиждень із білоруського напрямку хтось піде в атаку на Україну, поки що не йдеться.

Про це повідомив військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косові та Іраку Сергій Грабський в ефірі телеканалу FreeДом 1 грудня.

"На території Білорусі триває комплекс заходів, який має на меті підвищити, як вони говорять, боєздатність білоруських контингентів, організувати взаємодію з російськими військами, які передислоковані чи будуть відправлені на білоруську територію. Але ударні угруповання поки що не розгорнуті, і про це не йдеться", — сказав Грабський.

Водночас експерт зауважив, що посилюється так зване повітряно-космічне угруповання об’єднаних сил Білорусі та Росії, яке може становити загрозу для північних регіонів України.

"До середини квітня ми спостерігали постійну та цілеспрямовану діяльність, пов’язану саме з підвищенням боєздатності підрозділів, які можуть діяти з боку Білорусі, зокрема розгортається та посилюється так зване повітряне або, якщо точніше казати, повітряно-космічне угруповання об’єднаних сил Білорусі та Росії, яке може становити загрозу для наших північних регіонів. Але не йдеться про те, що десь за тиждень із білоруського напрямку хтось піде в атаку на Україну", — сказав він.

Грабський вважає, що про жодну самостійність в ухваленні рішень вищим військово-політичним керівництвом Білорусі не йдеться. Вони виконуватимуть наказ Кремля, хочуть того чи ні.

"Практично все вище військово-політичне керівництво Білорусі, наголошую, військово-політичне, пройшло підготовку в російських академіях, і тому не йдеться про те, хочуть вони, не хочуть, готові, не готові. Вони виконуватимуть наказ, який надійде із Кремля. І тут жодних сумнівів не повинно бути", — резюмував він.

Військовий експерт уточнив, що на рівні білоруського суспільства така ідея, як наступ на Україну, не схвалюється. Але не варто мати ілюзій.

"Поженуть — атакуватимуть вони. Нікуди не подінуться. Тут навіть жодних сумнівів, якихось ілюзій не варто мати. А щодо того, чи дотис Путін Лукашенка, чи не дотис, потрібно просто прийняти той факт, що Білорусь є окупованою Росією територією. Тому заяви, які робляться так званим військово-політичним керівництвом, робляться в межах загальної стратегії Кремля. І говорити про самостійність Лукашенка в ухваленні рішень, про початок чи не початок якихось військових операцій не доводиться. Тобто час не настав" Сергій Грабський

Нагадаємо, очільник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що наразі не зафіксовано формування ворожого ударного угруповання у прикордонних районах Білорусі, проте загроза наступу не зникла.

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