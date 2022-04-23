"Вони вісім років навчалися воювати": російські окупанти у телефонних розмовах кажуть, що бояться ЗСУ

Російські окупанти в шоці від того, який опір їм дали українські військові. Вони скаржаться на своїх командирів та “колег”.
Про це вони розповідають в телефонних розмовах своїм співслуживцям.
Ще одну розмову окупантів перехопили СБУ.
Як їдеться з перехопленої розмови, російські окупанти почувають себе у небезпеці навіть в тих містах, які вони змогли тимчасово окупувати.
“Втомилися ми тут. У нас снайпер сидить, ну його нафіг, пі***ас е*****ий. Сьогодні зняв чотири людини”, - розказує російський загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.
Він також додав, що його командування постійно відправляє іх вперед, бо сам боїться залишатися в “тилу”. У той же час його колега відверто каже, що українська армія - сильніша.
“Вони вісім років навчалися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут”, - зробив висновок окупант.
Нагадаємо, що росіяни незаконно влаштовують у свої сім’ї примусово вивезених з України дітей.
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