"Вони вісім років навчалися воювати": російські окупанти у телефонних розмовах кажуть, що бояться ЗСУ

"Вони вісім років навчалися воювати": російські окупанти у телефонних розмовах кажуть, що бояться ЗСУ

Російські окупанти в шоці від того, який опір їм дали українські військові. Вони скаржаться на своїх командирів та “колег”.

Про це вони розповідають в телефонних розмовах своїм співслуживцям.

Ще одну розмову окупантів перехопили СБУ.

Як їдеться з перехопленої розмови, російські окупанти почувають себе у небезпеці навіть в тих містах, які вони змогли тимчасово окупувати.

“Втомилися ми тут. У нас снайпер сидить, ну його нафіг, пі***ас е*****ий. Сьогодні зняв чотири людини”, - розказує російський загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.

Він також додав, що його командування постійно відправляє іх вперед, бо сам боїться залишатися в “тилу”. У той же час його колега відверто каже, що українська армія - сильніша.

“Вони вісім років навчалися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут”, - зробив висновок окупант.

Нагадаємо, що росіяни незаконно влаштовують у свої сім’ї примусово вивезених з України дітей.

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