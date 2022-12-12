"Вони вивчали наш успіх на Київщині": в ЗСУ розповіли, як росіяни намагаються прорвати оборону під Бахмутом

Нещодавно стало відомо, що окупанти змінили тактику наступу на Донеччині – створюють штурмові загони та групи.

На Донеччині тривають запеклі бої. Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, яким чином росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ під Бахмутом та як застосовують свою нову тактику.

Про це він сказав інтерв'ю ТСН.ua.

"Головне завдання, яке вони, на жаль, серйозно виконують – вони дещо знесилюють нашу оборону. Вони сподіваються, що вони дійдуть до критичної точки, коли буде виснажена наша оборона і вони зможуть знайти там прогалину і прорвати цю борону. Проте ми також посилюємо спостережні функції, ми удосконалюємо систему вогню по таких маневренних групах і вони вже це відчули останніми днями", - пояснив він.

За словами Череватого, створення штурмових груп росіянами – це вимушений крок, тому що окупанти зазнавали колосальних втрат. Під створення штурмових груп окупанти вивчали тактику українських військових під час оборони Київщини.

"Вони бачили, що їхня ротна батальйонно-тактична побудова, вона не дає їм зовсім ніякого успіху, лише знищується техніка та гинуть люди. У тому числі вони вивчали наш успіх під час оборони Київщини. Ми давно діємо малими групами, ми застосовуємо різні асиметричні атаки, щоб постійно тримати ворога у неспокої. Щоб він постійно очікував удару. Тому вони десь перейняли нашу практику. Тому поділили батальйони. Зараз вони створили загони, по чисельності співмірні з батальйонами. Тобто штурмовий загін поділений на групи та підгрупи. Але головним є те, що їм і надалі абсолютно не жаль особового складу. 80% всіх цих штурмових підрозділів – це колишні в'язні, їх кидають в атаку група за групою. Вони знищуються, знов іде нова група", - пояснив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Ситуація на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 9 грудня сказав, що росіяни перетворили Бахмут на випалені руїни. Ситуація на фронті залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі.

Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, якщо російські військові не захоплять Бахмут, Авдіївку і Вугледар Донецької області, то у їхнього південного угруповання можуть виникнути проблеми із забезпеченням.

В Мережу потрапило відео, як боєць ЗСУ під шквальним вогнем витягує з поля пораненого побратима в районі Бахмута.

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