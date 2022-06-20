"Окупанти вивчають ситуацію": у Кременчуці розповіли про наслідки ракетного обстрілу росіян

"Окупанти вивчають ситуацію": у Кременчуці розповіли про наслідки ракетного обстрілу росіян

Після атаки російських військ на Кременчук, зруйновані об'єкти невідомо, коли запрацюють.

Обстріляні ракетами ТЕЦ і НПЗ у Кременчуці і так не працювали після попередніх "прильотів". А після суботнього обстрілу вкрай складно зробити прогнози на майбутнє.

Про це заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на брифінгу.

За його словами, пожежі на об’єктах були ліквідовані. Утім, він закликав людей припинити обговорення ситуації в соцмережах, припинити шукати винних, а краще допомогти своєю працею ЗСУ.

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"До цього часу ці об’єкти не працювали, а після цього обстрілу вкрай буде складно зробити прогнози на майбутнє", - заявив Лєднік.

Він просить містян об’єднуватися.

"Давайте об’єднуватися. А то виходить - язик мій - ворог мій. Вони моніторять соцмережі і вивчають ситуацію", - додав він.

Нагадаємо, окупанти під ранок 18 червня запустили ракети по місту Кременчук Полтавської області, влучивши по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури.

Аналогічна така атака була і 24 квітня. Тоді Росія теж вдарила ракетами по об'єктах інфраструктури Кременчука Полтавської області.

Раніше в Полтавській ОВА розповіли про масштаби руйнувань у Кременчуці внаслідок масового обстрілу РФ.