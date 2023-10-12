Буданов розповів, як загибель Пригожина вплинула на "вагнерівців" в Україні

Головний розвідник України Кирило Буданов розповів, що ГУР відомо про смерть Євгена Пригожина та як це вплине на роль "Вагнера" у війні в Україні.

В ГУР досі немає жодних доказів смерті ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина. Однак послаблення в ПВК, яке сталося після інформації про його загибель, грає Україні на руку.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у інтерв'ю "Українській правді".

"Щодо загибелі Пригожина, давайте так: все, що можу вам сказати, що дотепер жодного факту, підтверджуючого його загибель, ми так і не маємо. Я не знаю, загинув він чи не загинув", - сказав Буданов.

Водночас він додав, що інформація про смерть Пригожина спровокувала "певне послаблення" всередині ПВК. За словами керівника ГУР, для України це позитивні зміни.

"Вагнер" був дуже серйозним супротивником, коли діяв саме як ПВК", - зізнався Буданов і додав, що після виходу ПВК з Бахмуту в складі саме військової компанії в Україні їх більше не буде.

За словами Буданова, смерть Пригожина в контексті війни в Україні дає величезний шанс і надію на те, що ПВК "Вагнер" як єдиний організм не буде тут воювати.

"Це насправді була величезна проблема для України. Хто б що там не казав, але вони вміли воювати", - додав керівник української розвідки.

Доля "Вагнера" після смерті Пригожина

Екснайманці ПВК "Вагнер" підписують контракти з Міноборони РФ і повертаються на фронт в Україну, кажуть в ГУР. Ті, хто знову їде на фронт до України в лавах Міноборони РФ, небезпечні тим, що уже тут воювали. Відповідно, знають місцевість і мають певний досвід.

Військовий оглядач та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман переконаний, що син Євгена Пригожина, ймовірно, буде намагатися домовитися з кимось, щоб зберегти ПВК “Вагнер” і не розпорошувати бійців по різним російським підрозділам. Однак військово-політичне керівництво РФ чинитиме цьому опір, тому що вони продовжують побоюватися “вагнерівців”, адже не знають, де саме і як вони будуть діяти.

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