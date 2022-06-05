"Вони всі горять бажанням перемогти Путіна": у Міноборони розповіли, де сьогодні воює "Інтернаціональний легіон"

Частина "Інтернаціонального легіону", який входить до складу Збройних сил України, сьогодні воює за нашу державу у найгарячіших точках. Бійці легіону, які не мають достатньо навичок для боротьби на фронті, виконують інші важливі завданя.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, раніше "Інтернаціональний легіон" воював за Україну під Києвом. Сьогодні заявки охочих вступити до лав ЗСУ продовжують надходити з усього світу.

Про це Маляр сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Дійсно, "Інтернаціональний легіон" вже проявив себе у боях. Вони брали участь зокрема і у звільненні Київської області. Зараз так само представники "Інтернаціонального легіону" перебувають в найгарячіших точках", - зазначила Маляр.

За її сьовами, зараз у легіоні є дві групи людей: ті, хто "на піднесенні йшли сюди воювати з несправедливістю з боку Російської Федерації", і ті, хто є професійними бійцями з великим досвідом. Останні сьогодні виконують військові завдання високого рівня і, власне, допомагають нам у найгарячіших точках. Заступниця міністра підкреслює, що юридично "Інтернаціональний легіон" входить до складу Збройних сил України.

"У нас є заявки майже з усіх куточків світу, з усіх континентів, але ми підходимо до цього фахово. Ми вже напрацювали певні підходи, яких саме людей, з якими професійними якостями і досвідом ми беремо, тому що в нас є свої потреби щодо захисту держави. Дуже важливо, щоб ці люди були з бойовим досвідом для того, щоб менше наражати їх на небезпеку", - наголосила Маляр.

Водночас люди без бойового досвіду сьогодні навчаються безпосередньо в Україні або виконують інші важливі завдання. Йдеться, зокрема, про комунікаційні та аналітичні завдання. За словами Маляр, іноземці показують, які стандарти військових комунікацій є, наприклад, на Заході.

"Ми намагаємося врахувати всі ці нюанси і особливості. Дійсно, у нас є багато різних завдань. З мого досвіду спілкування з тими, хто прийшов до нас в "Інтернаціональний легіон", вони всі хочуть в бої, тому що вони всі горять бажанням перемогти Путіна. Тому ті, хто не мають досвіду - проходять навчання, а ті, хто готові (ми бачимо по всіх навичках цієї людини) брати участь у боях, вони беруть участь у боях. Ті, хто не готові, - продовжують підготовку і виконують інші задачі", - пояснила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, Ганна Маляр також заявила, що росіянам не вдається вийти на географічні кордони Донецької і Луганської областей, як вони планували з самого початку.

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