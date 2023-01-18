"Вони всі мертві, мені дуже боляче": у Дніпрі в багатоповерхівці загинула майже вся сім'я (фото)

Вижила тільки одна жінка, її чоловік, дитина та інші родичі загинули.

У Дніпрі унаслідок російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці 14 січня загинула майже вся сім'я Фігурних. Із семи родичів, які перебували в квартирі, врятувати вдалося тільки одну жінку - вона в реанімації.

Про це повідомила сестра загиблої 15-річної Ганни Фігурної та друзі сім'ї в Мережі.

"Сьогодні я дізналася те, чого боялася дізнатися найбільше. Тепер повідомляю офіційно. Так, вони всі впізнані, окрім дядьки Ганни, Андрія. Вони всі мертві, мені боляче, мені дуже боляче. Я не бачу сенсу життя без них. Я просто виплакала все, що могла, в мені нічого не залишилось", - написала дівчина.

У день трагедії родичі зібралися через рік розлуки у зв'язку з повномасштабною війною. Діти приїхали до батьків із Одеси на вихідні. Тіла загиблих рятувальники дістали з-під завалів на третій день пошуків.

Скриншот з Instagram kwxqf

Уся родина перебувала в одній квартирі / Фото: kwxqf

Марина Фігурна та Андрій Осинський / Фото: Аріна Мєдвєдєва

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