"Вони всі опиняться тут": розвідка комунікує з полоненими бійцями "Азова"

"Вони всі опиняться тут": розвідка комунікує з полоненими бійцями "Азова"

Голова МВС України Денис Монастирський повідомив, що держава має інформацію про умови утримання та можливості визволення з полону бійців полку "Азов" завдяки тому, що з ними комунікують військові розвідники.

Міністр запевнив, що всі полонені азовці "опиняться тут, в Києві".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС у Мережі 3 червня.

"Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов" здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування та можливості їх визволення", – цитує пресслужба Монастирського.

"Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе", – запевнив голова МВС.

Нагадаємо, 20 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що з "Азовсталі" евакуювали практично всіх людей. За даними Мноборони Британії, з заводу евакуювали 1700 захисників Маріуполя. Українська влада не називає кількість військових, проте запевняє, що всіх полонених обміняють.

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