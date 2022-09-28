"Вони всі там загинуть": бувалі російські найманці розповіли, що чекає на мобілізованих росіян в Україні

Мобілізація у Росії триває вже тиждень. Деяких призовників уже везуть на фронт (причому без підготовки), інші просто на підлозі сплять у казармах (схожих на в'язницю), треті змушені за свої гроші купувати найпростіші медикаменти та обмундирування.

Російські контрактники та найманці, які вже встигли побувати на фронті, розповіли, що чекає в Україні щойно мобілізованих російських вояків. Зокрема, більшість з них, найімовірніше, загинуть.

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Кирило, контрактник: "Якщо чесно, вони всі там [в Україні] загинуть. Скалічаться і загинуть. Це ж не підготовлена армія! Я, наприклад, довго служив [за контрактом], сам пробивався [на фронт] - і все одно виявився неготовим. У перший же день зрозумів, що зробив найбільшу помилку у своєму житті.

Я не розумію, як взагалі можна змінити перебіг цієї війни. Втрати будуть величезні: якщо зараз на одному, умовно, квадраті сидять 10 людей піхоти, то тепер на цьому квадраті сидітимуть 100 осіб. Під [українською] артилерією".

Анатолій, найманець: "Я не розумію, що цей натовп там буде робити. Якщо ми, професіонали, люлей там вихоплювали, то вони ж куди? У кращому випадку - залишаться в резерві [в тилу на Донбасі]. У гіршому - загинуть смертю хоробрих. Два варіанти... Особливо якщо їх після тижня навчання [на фронт] кидатимуть. Тиждень – це взагалі ніщо! Бойове злагодження [підрозділів] має йти хоча б місяць-півтора".

Тимур, найманець: "Ці 300 тисяч спартанців-обриганців помруть першими. Але нічого, треба і їм трошки звикати до дійсності. Вони дуже багато років були під куполом, поки ми тримали все це [сили НАТО] на відстані. Але й в атлантів теж сили обмежені".

Чингіз, контрактник: "Я там побачив небоєздатність російської армії. Ми просто їхали вперед - і нас постійно бомбардували. Потім встали під Києвом, окопалися - і нас знову бомбардували. Ось і вся війна.

Знайомий, якого мобілізували, вже за два тижні має поїхати туди [в Україну]. В принципі, він проти війни. Але він так ставиться... Я не розумію його. "Ну гаразд, призвали, чого вже, поїду". Покірно так. Мені це не подобається - я намагався його переконати. Але він відповідає: "А що, десятку сидіти, чи що? Краще допоможу пацанам". Ось ця фраза стандартна - "потрібно допомогти пацанам"... Усі пацани нормальні вже поїхали звідти.

Я замислювався, звідки ця покірність. Начебто намагаєшся людям пояснити, що Росія - агресор, Путін - агресор. Що "захист Батьківщини" в чужій країні, коли знищуються міста, - це якось дивно все виглядає. Що Україна не нападала першою - що Росія напала. Але в них один аргумент: "Ну, от якби НАТО прийшли! І взагалі хохли - бандерівці". Ось так от. Я не знаю, звідки це все [у них у головах] береться".

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