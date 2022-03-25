"Вони вже не українці, а росіяни": Синельников прокоментував мовчання зірок та розповів, як йому телефонувала Тодоренко

"Вони вже не українці, а росіяни": Синельников прокоментував мовчання зірок та розповів, як йому телефонувала Тодоренко

Творець шоу "Орел і Решка" розповів, над яким новим проєктом про Україну працює.

Щодня з 10:00 до 13:00 у прямому ефірі YouTube та в ефірі телеканалу ТЕТ виходить проєкт "Сніданок. Онлайн".

У постійній рубриці "Щоденники війни" розповідають історії українців в умовах війни, які волею обставин опинились в найгарячіших воєнних точках нашої країни. Сьогодні героєм рубрики став Євген Синельников – режисер та ведучий тревел-шоу "Орел і Решка". На другий тиждень у повній ізоляції від світу до будинку Євгена прийшли 20 російських окупантів. І один з загарбників навіть впізнав ведучого та попросив автограф. Через тижні страху родина Євгена наважилась скористатись зеленим коридором та покинути епіцентр воєнних подій. Наразі телеведучий у безпеці, проте не залишається осторонь та хоче створити новий проєкт про українців.

"Зараз ми в безпеці, займаємось пошуком житла, намагаємось якось налагодити побут. Також робимо нові проєкти, зараз плануємо запускати проєкт про переселенців, про українців, які вимушено покинули нашу державу. Розповідати, як їм живеться в різних країнах, які правила, як їх приймають, як допомагають. І загалом розповісти світові про українців", - розповів Євген.

За словами ведучого, з першого дня війни у їхньому районі було неспокійно, весь час було чутно вибухи, літали гелікоптери та літаки. Тому у родині був розклад чергувань, вони весь час стежили за ситуацією, поки інші намагались хоча б трохи відпочити. В один з днів у будинок Синельникова особисто прийшли окупанти.

Щоденники війни: як Євгену Синельникову вдалося виїхати з гарячої точки

Ведучий зізнається: було дуже складно емоційно, а особливо – пояснити дітям, чому окупанти руйнують їхні будинки.

Щодо замовчування ситуації від колишніх колег з проєкту "Орел і Решка", наприклад, Регіни Тодоренко, Євген зазначив, що вона особисто йому телефонувала та записувала декілька голосових. Вона плакала і розуміє усе, що відбувається, але у публічному просторі – мовчить. Синельников прокоментував це так: "Вони вже не українці, а росіяни. І у них буде російське майбутнє".

Євген розповів, що йому вже тиждень сниться велика українська Перемога. І він впевнений, що це обов'язково станеться найближчим часом. І пообіцяв, що після перемоги зіграє пишне весілля зі своєю дружиною.

Вже у цю неділю, 27 березня, о 18:30 за київським часом відбудеться концерт на підтримку України Save Ukraine — #StopWar. Проєкт транслюватимуть усі телеканали та платформи, що мовлять "Єдині новини" в Україні, у тому числі Київстар ТБ, а також міжнародні версії ТВ-каналів. Ведучими концерту стануть Маша Єфросиніна і Тимур Мірошниченко.

Щодня на глядачів "Сніданку. Онлайн" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 10:00 до 13:00 на YouTube-каналі "Сніданок з 1+1" та у ефірі телеканалу ТЕТ.

Від 28 березня "Сніданок.Онлайн" змінює час та канали трансляції. З понеділка програма буде виходити з 09:00 до 12:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.

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