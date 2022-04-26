"Вони вже програли війну, Україна вистояла": литовський військовий попередив про нову агресію Росії через 5-10 років

"Вони вже програли війну, Україна вистояла": литовський військовий попередив про нову агресію Росії через 5-10 років

Командувач Збройних сил Литви припускає нову агресію Росії за 5-10 років.

В оборонному відомстві Литви припускають чергову військову агресію Росії у майбутньому, оскільки вважають, що стратегічна поразка у війні проти Україні тільки підживить реваншистські настрої Кремля.

Про це командувач Збройних Сил Литви Вальдемарас Рупшис розповів в інтерв’ю LRT.

"На мою думку, якщо Росія не зміниться, вона залишиться загрозою для нас і для НАТО. До того ж загроза може стати навіть більшою, і країни Альянсу мають діяти насамперед на стримування. Росію треба стримати від того, що вона зробила зараз – коли вирішила напасти на Україну”, – сказав Вальдемарас Рупшис.

За його словами, спроможність Росії погрожувати буде залежати від багатьох факторів, у тому числі впливу санкцій, але теоретично за 5-10 років вона може відновити потугу після чималих втрат, яких вже зазнала в Україні.

"Російський реваншизм нікуди не подівся. Не скажу, що Росія вже програла усі битви, але просто через те, що Україна вистояла - вони вже програли війну. Відступ від Києва чітко продемонстрував невдачу їхнього початкового наміру… Думаю, зараз у них вже мало сподівань розбити українську армію. У спорті друге місце - це дуже почесно, проте у війні почесним є лише перше місце", - зауважив командувач.

Рупшис додав, що повномасштабний відкритий напад Росії на Україну фундаментально змінив безпекову ситуацію у Європі, і НАТО прораховує можливі сценарії на найближче майбутнє і більш далеку перспективу, у тому числі - що і як буде відбуватись, якщо Росія наважиться на агресію проти країни-члена.

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