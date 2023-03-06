"Вони вже психують": політолог оцінив можливості РФ вести тривалу війну проти України

Експерт каже, що у РФ вже "снарядний голод".

Російський диктатор Володимир Путін, який розв’язав війну проти України, загнав свою терористичну країну, РФ, у затяжну кризу, спричинену збройною агресією в Україні. У РФ погіршуються справи з економікою і жодних іноземних інвестицій не очікується.

Про це розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман в інтерв’ю 24 Каналу.

Він звернув увагу на той факт, що навіть соратник Путіна Олег Дерипаска визнав те, що у РФ можуть закінчитись гроші наступного року. За його словами, ситуація із російською економікою дійсно катастрофічна, якщо вже соратники диктатора Кремля говорять про це.

Натомість політолог вважає, що Росію могли б дещо врятувати іноземні інвестори, але найближчим часом цього точно не станеться, бо зараз навпаки, всі намагаються вивести гроші з країни-агресорки. Так, наприклад, навіть російські "друзі" Індія та Китай, хоч і купують дешеві російську нафту й газ, але гроші вкладати в Росію не будуть.

"У нинішній ситуації в Росії іноземні інвестори можуть прийти тільки в одному випадку – на Abrams та на інших танках і бронетранспортерах. Ніхто в здоровому глузді не буде зараз вкладати кошти в Росію, всі навпаки виводять їх", – сказав експерт.

Ейдман переконаний, що Путін та його оточення не здатні перелаштувати російську економіку під потреби війни. На його думку, для того, щоб вести війну такого масштабу, економіка країни-агресорки повинна бути тотально мілітаризованою. Як приклад він назвав період Другої світової війни, коли майже всі були залучені до виробництва зброї та снарядів для війни.

"Ми вже бачимо, що їм не вистачає снарядів, вони там вже кричать, психують усілякі Пригожини та ділять одне з одним останню болванку. Може й не останню, але все одно їм не вистачає, а далі цей снарядний голод буде лише посилюватись", – висловився Ейдман.

Підсумовуючи, політолог додав, що в Росії буде й надалі фіксуватися проблема браку снарядів, оскільки окупанти з цим залишаються самі. У той час, як Україні допомагає ціла коаліція країн.

Нагадаємо, останні дані з фронту в Україні свідчать про збільшення ближніх боїв. Згідно з даними британських розвідників, наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти отримали наказ штурмувати український бетонний опорний пункт. Із озброєннях у них була лише "вогнепальна зброя" та лопати".

Як повідомлялося, ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій проти Росії. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу.

Крім того, Євросоюз запровадив окремі санкції проти ПВК "Вагнер".

Втім, як виявилося, Росія обходила санкції від перших днів війни в Україні. РФ обходила санкції через офіційних дистриб'юторів або через треті країни, як-от Гонконг і Туреччина.

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