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"Вони вже використовували подібну тактику": Гуменюк прокоментувала відведення окупантів із Каховки

"Вони вже використовували подібну тактику": Гуменюк прокоментувала відведення окупантів із Каховки

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
383
Час на прочитання
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"Вони вже використовували подібну тактику": Гуменюк прокоментувала відведення окупантів із Каховки

Фото: Херсон online

В ОК "Південь" розповіли про переміщення окупантів із Каховки на Херсонщині.

Відведення частини російських військ із Каховки та Нової Каховки на Херсонщині може бути пасткою. Збройні сили України уважно стежать за цією ситуацією.  

Про це 17 грудня в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона нагадала, що окупанти використовували подібну тактику і під час звільнення українськими військовими правого берега Дніпра.

"Під час контрнаступу на правобережжі вони також використовували подібну тактику і довготривалий час намагалися всіма силами натякати, що залишають позиції, нібито запрошуючи просування наших військ. Але все ж таки згадаймо про особливості гібридної війни. І такі показові ходи як правило можуть містити певні пастки. Тому ми ретельно перевіряємо цю інформацію, але розуміємо, що напрямок їх (військ РФ, – ред.) руху був проголошений ще на острові Зміїний", – пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські військові поширюють інформацію, що окупанти вже до кінця цього року планують залишити Каховку у Херсонські області. У Генштабі наголошують, що росіяни здійснюють передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
383
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