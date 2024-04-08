"Вони, як гопник": командир з Чечні пояснив, за яких умов з РФ можна говорити про кінець війни

Вести переговори з Росією немає сенсу, адже вона все одно обдурить. Але якщо й домовлятися з росіянами, то їх треба поставити на рівень нижче.

Таку думку висловив чеченський командир Муслім Мадієв, який воює в Україні, у інтерв’ю "РБК-Україна".

Мадієв переконаний, що Росія "дай боже, зараз розпадеться".

"Так-так, обов'язково. Говорити з ними, вести з ними якусь розмову неможливо, вони обдурять. З ними домовлятися не можна. Якщо домовлятися з Росією, їх треба поставити на рівень нижче, щоб вони знали, що ти залізеш туди і отримаєш палицею по голові", – зазначив чеченський командир.

Переговори з РФ

Він прокоментував періодичну появу думок на Заході про якісь переговори з Росією.

"Ви ж пам'ятаєте, як Черчілль сказав – угода, укладена з Росією, не вартує папірця, на якій вона написана. Дивіться, з нами вони домовлялися, угоди вони не дотримуються. Для них те, що ми з тобою домовилися, – не має значення. Вони вигадають щось про тебе і зайдуть. Мотивацію знайдуть і жодних проблем. І хто з них спитає. Як гопник – якщо він знає, що він отримає по голові, він не полізе", – наголосив Мадієв.

"Заморожування" війни

Він також висловив переконання, що в жодному разі не треба погоджуватися на "заморожування" конфлікту.

"Вони зберуться і прийдуть назад. Якщо вони відчують, що можуть, то вони знову зайдуть. Треба створювати сіру зону, щоби від них було 200 кілометрів, і під Москву їх загнати", – вважає чеченський боєць.

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У цьому контексті він пригадав, як вдалося перемогти Росію під час Першої чеченської війни. Тоді війська РФ були слабкі і вирішили зупинитися. Усі їхні підрозділи за одну ніч опинилися оточеними у Грозному, і росіяни пішли на переговори. Але потім була Друга чеченська війна, тож "заморожувати" війну з РФ не можна в жодному разі.

"Їх треба добити, до кінця довести. Ка*ап тільки так зрозуміє. Його треба бити, армію треба готувати. Або їх треба розмазати Росією, щоб вони ніколи не могли зібратися. Росія, по суті, зараз себе показує, якою вона є. Щоб його (росіянина – ред.) перевиховати, його треба до концтабору загнати. Вони сьогодні одне говорять, завтра інше, і ніхто не може з них спитати", – висловився Мадієв.

Він також сказав, що не має сумнівів у перемозі України, і що після цього зможе повернутися до Чечні та звільнити її.

До слова, наприкінці березня за "заморожування" війни в Україні висловився лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх. На його заяву відреагувала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка зазначила, що "будь-хто, хто вважає за можливе заморожування війни проти України, повинен звернутися до історії". А канцлер країни Олаф Шольц заявив, що "мир можливий у будь-який час", і задля цього "Путіну просто потрібно припинити свою варварську кампанію і вивести війська".

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