Вони їх навіть не закопують: у МВС показали, як російські окупанти покидали трупи своїх військових

Вони їх навіть не закопують: у МВС показали, як російські окупанти покидали трупи своїх військових

Трупи окупантів лежать під сонцем на Харківщині.

Російські окупанти посеред полів кидають гнити трупи своїх військових. Це - демонструє не людське ставлення вбивць навіть до своїх співгромадян.

Про це йдеться у повідомленні МВС України.

На околицях Малої Рогані, Вільхівки та Харкова валяються трупи окупантів, які Росія відмовляється забирати. Гвардієць Дмитро розповів, що окупанти своїх кидають у ями.

"Вони їх навіть не закопують. Люди лежали більше тижня на сонці. У Вільхівці після зачистки також знайшли братські могили окупантів", - каже Дмитро.

Біля Малої Рогані ціла лісосмуга заповнена спаленою технікою та трупами окупантів.

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