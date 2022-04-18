Вони їх навіть не закопують: у МВС показали, як російські окупанти покидали трупи своїх військових

Трупи окупантів лежать під сонцем на Харківщині.
Російські окупанти посеред полів кидають гнити трупи своїх військових. Це - демонструє не людське ставлення вбивць навіть до своїх співгромадян.
Про це йдеться у повідомленні МВС України.
На околицях Малої Рогані, Вільхівки та Харкова валяються трупи окупантів, які Росія відмовляється забирати. Гвардієць Дмитро розповів, що окупанти своїх кидають у ями.
"Вони їх навіть не закопують. Люди лежали більше тижня на сонці. У Вільхівці після зачистки також знайшли братські могили окупантів", - каже Дмитро.
Біля Малої Рогані ціла лісосмуга заповнена спаленою технікою та трупами окупантів.
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