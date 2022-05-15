"Вони заберуть це зло із собою назад у Росію": Зеленський заявив, що "спецоперація" РФ вже збанкрутувала

"Вони заберуть це зло із собою назад у Росію": Зеленський заявив, що "спецоперація" РФ вже збанкрутувала

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська згодом покинуть окуповані території і там знову буде піднятий український прапор.

Зеленський підкреслив, що ворог перебуває у глухому куті, однак продовжує це заперечувати.

Про це глава держави заявив у відеозверненні 15 травня.

"Готуємось до нових намагань Росії наступати на Донбасі, якось активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана "спецоперація" вже збанкрутувала. Але обовʼязково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності. Що б вони не "креативили" в Херсоні та Мелітополі, як би не зображали свою нібито "владу" в окупованих районах Приазовʼя і Донбасу, їхнє перебування там все одно тимчасове. Там все одно будуть український прапор, український закон, українське життя", - підкреслив він.

Також Зеленський прокоментував ракетні удари по українських містах.

"Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області – вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, заберуть це зло із собою назад в Росію. Заберуть, бо відступатимуть. Ось чим завершиться уся гарячкова активність російських військових, яку бачимо зараз. І я вдячний усім українцям і українкам, які наближають цей час", - говорить він.

Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 81-го дня війни

Нагадаємо, що чотири ракети Росії, яку окупанти запустили по Львівщині вранці 15 травня, влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею.