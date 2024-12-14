"Вони закінчуються": у РНБО розповіли про ситуацію з північнокорейськими військовими на Курщині

За словами Андрія Коваленка, зараз ходить багато чуток про корейців, які нібито не закінчуються.
Не варто кратно перебільшувати ситуацію з північнокорейськими військовими на Курщині.
Про це написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
"Станом на зараз не варто кратно перебільшувати ситуацію з КНДРівцями на Курщині. Так, їх готували до введення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, виключно для кількості, і підвозили до лінії, на якій росіяни ведуть штурмові дії", — зазначив керівник ЦПД.
За словами Коваленка, зараз багато чуток про "корейців, які не закінчуються".
"Вони закінчуються, навіть дуже, як і всі. Більш точна інформація про їхню можливу участь у боях буде згодом", — підсумував керівник ЦПД.
Нагадаємо, військові з Північної Кореї отримують жорстку демотивацію через втрати у війні проти України.
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