"Вони закінчуються": у РНБО розповіли про ситуацію з північнокорейськими військовими на Курщині

За словами Андрія Коваленка, зараз ходить багато чуток про корейців, які нібито не закінчуються.

Не варто кратно перебільшувати ситуацію з північнокорейськими військовими на Курщині.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Станом на зараз не варто кратно перебільшувати ситуацію з КНДРівцями на Курщині. Так, їх готували до введення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, виключно для кількості, і підвозили до лінії, на якій росіяни ведуть штурмові дії", — зазначив керівник ЦПД.

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За словами Коваленка, зараз багато чуток про "корейців, які не закінчуються".

"Вони закінчуються, навіть дуже, як і всі. Більш точна інформація про їхню можливу участь у боях буде згодом", — підсумував керівник ЦПД.

Нагадаємо, військові з Північної Кореї отримують жорстку демотивацію через втрати у війні проти України.

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