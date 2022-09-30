"Вони залишилися там назавжди": свідки ракетного удару по автоколоні розповіли жахаючі подробиці

25 загиблих та 74 поранених - наслідки рашистського обстрілу цивільної колони у Запоріжжі. Росіяни вдарили по людях, які зібралися у пункті пропуску для виїзду на тимчасово окуповану територію.

За кількістю жертв та потерпілих влучання в колону авто – наймасованіший обстріл з початку вторгнення, що стався на Запоріжжі, йдеться в ТСН.

В обстріляному пункті пропуску збираються виключно цивільні автівки, тут формуються колони для виїзду на окуповані території, у когось там рідня, якій вкрай потрібні ліки, продукти, обігрівачі. Тож люди з підконтрольної території намагаються доправити це рідним в окупацію. А ще тут багато з тих, хто не може кинути, наприклад, прикутих до ліжка родичів, тож їздять з окупації до Запоріжжя, аби банально купити харчів. Рух транспорту зазвичай відкривали з 7-ї години ранку, і майже одночасно по колонах автівок – вдарили російські ракети.

"Хто сидів у машині, приліт… Ось воно ось це, вся вибухова хвиля, уламки металу, уламки щебеню, усе… вони навіть не вийшли з машин. Тобто, вони залишилися там, назавжди", - каже свідок вибуху.

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Попередньо відомо: рашисти вдарили по колоні трьома ракетами С-300. Обстріл був прицільним – ракети поцілили на відстані 100-150 метрів одна від одної, чітко у районі формування гуманітарної колони. Після вибухів на місці працювали з пів сотні рятувальників, дуже багато правоохоронців.

Тіла вбитих росіянами людей лежали в автівках та просто на землі – це ті, хто намагався врятуватись від вибухів. Поруч – їхні речі, якісь валізки на колесах, кравчучки, все це в крові та пилу. На цю хвилину відомо про 25 загиблих, 74 поранених, і це тому, що колона лише формувалась, тобто жертв могло бути ще більше. "На момент виїзду зареєстровано було 248 автомобілів, планувалося сьогодні на коридор. І в цей момент, в момент вибуху було близько 100 осіб на цій території", - каже речниця ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева.

"Це осколочно-фугасні ракети, цей тип ракет більш призначений для осколкового ураження", - пояснює керівник управління вибухотехнічної служби ГУ НП в Запорізькій області Сергій Угрюмов.

Постраждалих ушпиталили, дуже багато у вкрай тяжкому стані. Найважче медикам було у перші хвилини після вибухів. "На цю хвилину, коли ми з вами спілкуємось працює 15 операційних бригад, тобто 15 операційних столів. Характер травм – всі мінно-вибухові, тяжкі множинні, поєднані з ураженням грудної та черевної порожнини, проникаючі, верхніх та нижніх кінцівок та закритої черепно-мозкової травми", - розповідає головний лікар Запорізької обласної клінічної лікарні Ігор Шишка.

Відомо, що одна людина померла у кареті швидкої допомоги, іще одна – на операційному столі. Станом на зараз стан інших пацієнтів намагаються стабілізувати.

Після трагедії виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено на невизначений термін. Сьогодні та завтра у місті та області оголошено жалобу.

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