"Вони живі, але невідомі умови їхнього утримання" - Єрмак про полонених захисників "Азовсталі"

Захоплені в полон росіянами мужні захисники "Азовсталі", які боронили Маріуполь від російських окупантів, живі.
В яких умовах росіяни утримують українських захисників "Азову" невідомо.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню LB.
"Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, то це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких умовах, ми поки не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі", - заявив він.
За його словами, зараз головне управління розвідки (ГУР) постійно тримає на контролі питання захисників "Азовсталі".
"З деякими з них є зв'язок, і процес щодо їхнього звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюся, що він увійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв в Україну", - додав Єрмак.
Голова ОПУ наголосив, що звільнення військових з російського полону є головним завданням для влади і ГУР.
Нагадаємо, росЗМІ повідомили, що командирів "Азову" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві.
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