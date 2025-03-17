"Вони змінили свої пріоритети": Костенко повідомив про ситуацію у Курській області

Кремль застосовує всі сили для того, щоб "виштовхати" ЗСУ з Курської області.

Росіяни підтягнули резерви та солдатів КНДР для наступу на ЗСУ в Курській області, тож ситуація там залишається важкою.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

За його словами, для Кремля Курщина - політичне питання.

"Для них це вже політичне питання, вони кидають все туди, вони змінили свої пріоритети. Донедавна для них пріоритет був схід нашої країни, загарбати більше землі, до того як пройде інавгурація", - сказав Костенко.

За його словами, на тлі певних перемовин щодо припинення вогню кремлівський очільник Володимир Путін застосовує всі сили для того, щоб "виштовхати" ЗСУ з Курської області.

"Це така політична операція з їх сторони, щоб закріпити за собою більше можливості торгуватися в тих перемовинах, які можливо будуть. Ситуація складна, складнощі вносить погода, там реально зараз таке розпуття, яке змушує нас привязуватися до логістичних шляхів, які противник контролює", - сказав Костенко.

Він зауважив, що українські військові на Курщині перебувають у складних умовах. Вони роблять все, щоб залишити хоч якийсь плацдарм на російській території, як таку буферну зону, щоб РФ не могла обстрілювати Україну.

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман оцінив інформацію про "оточення ЗСУ" на Курщині і розповів, що замислили РФ та США.

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