"Вони знали, куди б'ють": Зеленський про вбивство у Торецьку на зупинці вісьмох людей

Військові держави-терористки обстріляли зупинку громадського транспорту в місті Торецьк. Там загинуло вісім людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні російські терористи завдали чергового удару по Торецьку Донецької області. По зупинці громадського транспорту. Вісім людей загинуло, серед поранених - троє дітей. Уламками снарядів та вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки. Це - звичайні багатоповерхівки. Також пошкоджено церкву, священник поранений. Це був свідомий удар окупантів. Черговий акт терору. Цинічний та прорахований. Вони знали, куди б'ють, і очевидно хотіли, щоб люди постраждали. Проте щодо цього та інших цинічних терористичних актів ми не бачимо звітів від деяких міжнародних організацій", - сказав президент.

Нагадаємо, 4 серпня російські окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту, церкву і багатоповерхівки в Торецьку.

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