"Вони зробили світ, де їм комфортно. І в цьому світі вони нас убивають": Зеленський висловився про керівництво Росії

"Вони зробили світ, де їм комфортно. І в цьому світі вони нас убивають": Зеленський висловився про керівництво Росії

На думку Зеленського, війна в Україні – це вбивство іншої точки зору.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що керівництво Росії чудово розуміє, що воно робить, створивши світ, у якому немає іншої точки зору.

Про це він повідомив в інтерв'ю австралійській програмі "60 хвилин", опублікованому в телеграм-каналі Офісу президента.

"Я не впевнений, що вони там збожеволіли. Я не думаю, що так легко сказати – "вони ні до чого, тому що збожеволіли". Вони розуміють, що вони роблять. Вони зробили світ, де їм комфортно. І в цьому світі вони нас убивають. І нікого не приймають, хто має іншу точку зору. Це вбивство іншої точки зору", - сказав він.

За словами президента, "спочатку вони зробили інформаційне поле у своїй державі, закрите поле, коли є лише одна думка, провладна, вона зрозуміла, і в цій інформаційній кімнаті вони вже давно. Вони зробили це для суспільства, вони туди його втягнули і самі там перебувають".

"Суспільство (...) нас ненавидить, тому що по телевізору сказали, що є за що ненавидіти", - заявив Зеленський.

Він також додав, що світ не проти людей у Росії. Світ не сприймає політику Путіна. Світ не сприймає диктатуру.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 28 квітня під час свого виступу пообіцяв підтримувати Україну. Американський Сенат вже схвалив програму ленд-ліз.

29 квітня німецькі депутати більшістю голосів ухвалили ініціативу підтримати постачання Україні важких озброєнь, що, ймовірно, і викликало таку реакцію в Росії.

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