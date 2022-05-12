"Вони зрозуміли, що їм п****ц": Арестович заявив про повну військову поразку Росії у війні з Украною

"Вони зрозуміли, що їм п****ц": Арестович заявив про повну військову поразку Росії у війні з Украною

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Росії вже розуміють, що вони зазнали військової поразки в Україні.

Арестович переконаний, що Росія не зможе "переплюнути" Україну в озброєнні, яке Київ отримує від країн партнерів.

Про це він сказав під час розмови з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Вони розуміють, що "не витягнуть" проти ленд-лізу. А він навіть не єдине джерело важкого озброєння, яке надходить до України. Тому кінець зрозумілий, вони зрозуміли, що їм п****ц. Чиста воєнна поразка", - каже Арестович.

За його словами, тепер РФ може вийти на кордони Луганської області, оголосити це "великою перемогою", а потім стати в оборону і почати накопичувати резерви.

Арестович переконаний, що потенціал Росії проти колективних можливостей Заходу - просто мізерний. Крім того, вже у травні знову планується зустріч міністрів оборони 40 країн, які підтримують України у боротьбі проти російських окупантів.

"Виникає питання: а може там буде більше міністрів, ніж з 40 країн?" - зазначає Арестович.

За його словами, Німеччина вже пообіцяла Україні озброєння, з якого можна створити дві батальйонно-тактичні групи. Сучасна зброя приїде до України вже за кілька тижнів, після чого ситуація на фронті може кардинально змінитися.

"Оце все як приїде, Росії буде непереливки", — заявив Арестович і додав, що такий розвиток подій "змусить РФ засумувати".

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в Росії тривають "грандіозні зміни" у керівництві Генерального штабу.

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