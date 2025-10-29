"Вони били свідомо по дітях": Зеленський про обстріл лікарні в Херсоні

Наслідки удару по лікарні в Херсоні / © Володимир Зеленський

Російська армія вранці 29 жовтня завдала удару по дитячій лікарні в Херсоні, поранивши дітей та медиків.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Наслідки удару по лікарні в Херсоні. / © Володимир Зеленський

“Сьогодні вранці російська армія вдарила по дитячій лікарні в Херсоні. Вони не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя у громаді”, — наголосив президент.

За його словами, будівля лікарні зазнала значних руйнувань. Серед постраждалих — діти, які перебували на лікуванні, та медичні працівники. Наймолодшій пораненій дитині — вісім років.

Також поранені мама та двоє її синів. У момент удару в лікарні перебувало близько сотні людей.

“Росія навіть не соромиться того, що розглядає такі об’єкти як мішені”, — додав Зеленський.

Наслідки удару по лікарні в Херсоні. / © Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що Росія залишається найбільшою терористичною організацією у світі, яка свідомо руйнує спроби завершити війну дипломатичним шляхом і створює нові осередки дестабілізації в Європі.

“Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили. Правильний крок Америки — вагомі санкції проти російських нафтових компаній. Саме такі дії мають продовжуватися, щоб позбавити Москву можливості затягувати війну”, — зазначив Зеленський.

На завершення глава держави подякував усім партнерам, які допомагають Україні у боротьбі з російським терором:

“З терористами треба поводитися лише так, як вони заслуговують — силою та справедливо. Дякую всім, хто допомагає Україні!”

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 24 жовтня росіяни атакували Херсон дронами та “Градами”. Через масовану атаку загинуло дві людини, 28 осіб дістали травми, серед них 3 дітей.