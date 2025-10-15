ТСН у соціальних мережах

"Вони майже оточили": Кротевич назвав два основні напрямки наступу росіян

Богдан Кротевич вважає, що ворог хоче оточити великі міста — Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ.

Ексочільник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич «Тавр»

Російські війська обрали два стратегічні напрямки наступу на фронті в Україні — Добропільський та Лиманський.

Таку думку ексочільник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич «Тавр» висловив виданню «Українська правда».

Кротевич зауважив, що російська армія з наявним у неї величезним ресурсом, обирає стратегічні напрямки наступу на фронті. Зараз ворог обрав два напрямки.

«Зараз те, що я бачу, вони обрали два основні напрямки — це Добропільський. І я вважаю, що вони вирішили по-серйозному наступати на Лиманський напрямок, щоб оточити Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов’янськ», — сказав „Тавр“.

Він додав — ситуація має такий вигляд, що «вогневим контролем вони майже їх оточили».

Ексочільник штабу «Азова» уточнив, що російські окупанти не захопили територію, але вже зробили непроїзною трасу Ізюм — Слов’янськ.

«І вони поступово це все закривають», — додав Кротевич.

До слова, за даними DeepState, на сході України втрачено кілька позицій: ворог окупував Перебудову, Комар та Мирне і просунувся біля Іванівки та Воскресенки. Аналітики пояснюють втрату виступу на Комар логістичними проблемами та вогневим тиском, через що позиції були знищені артилерією та дронами. У DeepState додали, що ці території більшість OSINT-мап вже кілька місяців показують як втрачені.

