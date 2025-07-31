"Вони не збираються зупинятися": Жорін про втрати армії РФ і плани на серпень

Максим Жорін

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Попри окремі тактичні досягнення, російська армія не змогла реалізувати всі свої плани під час літньої наступальної кампанії.

Про це в ефірі «24 Каналу» заявив підполковник Максим Жорін із Третього армійського корпусу.

За його словами, ситуація на фронті залишається напруженою, а найбільші загрози можуть ще чекати попереду.

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«Треба при цьому тверезо дивитися, що певні успіхи вони вже мали. І найголовніше — треба розуміти, що вони не збираються зупинятися», — наголосив Жорін.

Він зазначив, що нинішнє зменшення темпів наступу не варто сприймати як остаточне завершення активної фази операцій. За даними українських військових, росіяни зазнали серйозних втрат у техніці та особовому складі. Вони змушені перейти до фази перегрупування і поповнення.

«Це повʼязано з великими втратами, які вони понесли. Проте це досі лишаються росіяни, які особливо не рахують свої втрати», — застеріг військовий.

Окрему увагу Жорін звернув на можливе залучення до бойових дій північнокорейських військових. За його словами, Москва активно сподівається на підкріплення з боку КНДР, аби компенсувати нестачу ресурсів.

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«Вони зараз знаходяться в стані поповнення своїх сил. І планують далі просуватися. Чи це буде кінець серпня, чи вересень — навіть вони самі ще цього не знають», — додав офіцер.

Жорін також наголосив, що найближчі тижні можуть стати критичними на багатьох напрямках. Українське командування продовжує відстежувати ворожу активність та готується до потенційної ескалації. Зокрема, підрозділи ЗСУ проводять зміцнення оборонних рубежів і перегрупування у стратегічних точках.

Нагадаємо, російський державний пропагандистський ресурс «РИА Новости» відкрито закликав до геноциду українців. У росЗМІ опублікували 30 липня статтю за авторством Кирила Стрельникова під назвою «Іншого варіанта немає: живим в Україні не має залишитися ніхто», яка містить заклики до вбивств жителів України.