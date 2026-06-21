“Вони повинні відчувати”: Зеленський попередив Росію про нові удари

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нарощуватиме удари по території Росії у відповідь на щоденні атаки РФ.

Про це глава держави заявив в інтервʼю Аллі Мазур.

“Лють, емоції — вони справедливі. У нашого народу і в мене. Але за люттю має щось іти. Не може бути за люттю знову лють. Вони повинні відчувати”, — сказав Зеленський.

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За словами президента, війна має повертатися на територію Росії, оскільки російське суспільство досі значною мірою не відчуває її наслідків. Саме тому Україна нарощує удари по об’єктах, які забезпечують воєнну машину РФ.

Зеленський зазначив, що 2026 року Україна вже почала “діставати” Росію болючіше завдяки розвитку власного оборонно-промислового комплексу, Сил оборони та виробництва далекобійних засобів.

“Вони кожного дня нас б’ють — ми кожного дня будемо відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде”, — заявив президент.

Він також повідомив про удар по об’єкту в Тюменському регіоні РФ. За словами Зеленського, відстань до цілі становила близько 2070 км, а маршрут українських дронів — приблизно 2500 км.

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Президент уточнив, що ураження здійснили нові українські дрони Fire Point. За його словами, ці безпілотники вже демонструють здатність працювати на дуже великих відстанях.

“Два дрони Fire Point вразили їхню ціль. Їхній маршрут був 2,5 тисячі кілометрів. А так вони 3 тисячі плюс будуть”, — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна знає розташування російських військових заводів, нафтових баз, газових сховищ та інших важливих об’єктів. Для їх ураження Київ продовжує розвивати інструменти більшої дальності.

За словами Зеленського, такі удари є частиною відповіді на російську агресію та елементом справедливості, якої щодо РФ у світі поки що недостатньо.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Раніше після атаки українських дронів на нафтопереробний завод у Москві з’явилися супутникові знімки, які підтверджують масштабні руйнування та сліди пожежі. На фото видно пошкоджені резервуари, зокрема один із них вибухом буквально зірвало, а також уражені установки первинної переробки нафти й інші ділянки підприємства. Внаслідок удару ключові об’єкти НПЗ зазнали критичних пошкоджень, що призвело до повної зупинки виробництва пального. Це вже другий удар по цьому заводу за короткий час, і він вкотре демонструє вразливість енергетичної інфраструктури РФ навіть у столиці.

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