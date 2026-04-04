«Вони втрачають віру»: військовий пояснив ниття російських «воєнкорів»

Російські «воєнкори» дедалі частіше відкрито говорять про критичну ситуацію на фронті, де війська РФ змушені утримувати позиції ціною значних втрат, попри намагання Кремля обмежити доступ до правдивої інформації.

Про це у прямому етері 24 Каналу заявив офіцер бригади «Рубіж» НГУ Андрій Отченаш.

За його словами, навіть лояльні до диктатора Путіна пропагандисти почали усвідомлювати, що влада посилює контроль над інформаційним простором і обмежує їхні можливості, зокрема фінансові.

Він пояснив, що раніше російські «воєнкори» активно працювали, зокрема через фінансову вигоду, однак тепер, на тлі блокування Telegram, ці можливості скорочуються.

Офіцер також зазначив, що російські пропагандисти бачать реальну ситуацію на фронті: за чотири роки війни армія РФ не змогла захопити жодного обласного центру, попри окремі тактичні просування.

«Вони падають морально, втрачають віру, яка була на початку, що ось-ось візьмуть Київ за 3 дні. Тим більше, що втрати в Росії неймовірно великі. Тільки офіційно за останні 9–10 місяців лише у смузі відповідальності бригади „Рубіж“ було знищено понад 3,5 тисячі військовослужбовців Росії», — підкреслив Отченаш.

За його словами, на Покровському напрямку фіксується зростання випадків здачі окупантів у полон. Це пов’язано зі зниженням очікувань швидкого завершення війни.

Офіцер пояснив, що частина російських військових укладала контракти, розраховуючи на швидке припинення бойових дій і виплати, однак на фронті вони зіткнулися з іншою реальністю.

«Вони бачать, що з групи в 10 людей — 8 гинуть. Ми сьогодні виявили 12 російських військовослужбовців, з яких наразі 11 — це „двохсоті“. Тому вони розуміють, що здатися в полон логічніше. Тим більше, що у там до них ставляться адекватніше, ніж офіцери російської армії», — озвучив він.

Через значні втрати Росія змушена активізувати приховану мобілізацію. Водночас, за словами Отченаша, набір контрактників ускладнився — охочих підписувати контракти стає дедалі менше.

Тому, як зазначається, влада намагається залучати нових військових серед студентів і працівників підприємств.

Він також звернув увагу, що навіть попри зростання доходів від продажу нафти на тлі подій на Близькому Сході, Росія стикається з дефіцитом коштів для виплат військовим.

У деяких регіонах уже скорочують суми «підйомних», які раніше були ключовим стимулом для підписання контрактів.

«В Росії величезний дефіцит особового складу. Про це свідчить навіть зменшення штурмових дій протягом крайніх 9 місяців», — підсумував Отченаш.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони та безпеки України у березні 2026 року завдали російським військам найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення.

Ми раніше інформували, що у березні вперше за останні 2,5 року російська армія протягом місяця не змогла просунутися на фронті в Україні.