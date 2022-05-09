ВООЗ доставила до України 20 машин швидкої допомоги, які здатні працювати навіть у найбільш важкодоступних районах

ВООЗ доставила до України 20 машин швидкої допомоги, які здатні працювати навіть у найбільш важкодоступних районах

ВООЗ прагне підтримувати людей в Україні в доступі до вкрай необхідних медичних послуг.

У рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я 20 автомобілів швидкої допомоги всюдихідного типу, здатних працювати навіть у найбільш пошкоджених і важкодоступних районах, передані Україні для забезпечення невідкладних медичних потреб.

Про це пише пресслужба МОЗу.

Ці автомобілі швидкої допомоги можуть дістатися важкодоступних місць, навіть там, де дороги найбільш пошкоджені. Завдяки їм медики зможуть пересуватися навіть бездоріжжям, аби надати медичну допомогу там, де це необхідно, та оперативно транспортувати постраждалих до закладів охорони здоров’я й на безпечні території.

«Ми пропонуємо не просто постачання медичної допомоги, а й підтримку відповідно до ваших потреб. Сьогодні ми передаємо 20 машин швидкої допомоги, а також генератори та холодильники для крові у лікарні, де вони потрібні, — сказав д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ, передаючи у Львові ключі заступниці міністра охорони здоров’я Ірині Микичак, — Але найголовніше — ми хочемо, щоб було досягнуто миру».

«Ми тісно співпрацювали з командою ВООЗ в Україні тривалий час, ще задовго до війни, і їхня робота з підтримки системи охорони здоров’я нашої країни є значною. Сьогодні, завдяки консолідації зусиль та тісній співпраці з ВООЗ, ми маємо змогу допомагати й підтримувати нашу національну систему охорони здоров’я. І це дуже дієві способи підтримки медиків, які героїчно рятують людей і надають медичну допомогу захисникам України та мирним цивільним людям у надскладний час. Упевнена, разом ми надамо необхідну підтримку жителям України та зможемо задовольнити потреби в охороні здоров’я. Нам потрібен мир!», — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Протягом триденного візиту в Україну доктор Тедрос відвідав заклади охорони здоров’я, пошкоджені під час війни, поспілкувався з медичними працівниками, які невтомно працюють, надаючи допомогу у реаліях воєнного часу.

За два місяці війни медична інфраструктура в Україні була суттєво пошкоджена через безперервні атаки на систему охорони здоров’я, а доступ до медичної допомоги в багатьох областях був відчутно порушений. Ця передача 20 автомобілів швидкої медичної допомоги допоможе надати життєво важливу допомогу людям в Україні та покращить своєчасність та якість надання медичних послуг національними бригадами екстреної медичної допомоги.

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«ВООЗ прагне підтримувати людей в Україні в доступі до вкрай необхідних медичних послуг. Надання 20 машин швидкої допомоги надасть рятівну допомогу, оскільки надання медичних послуг в Україні значно порушене, а доступ до медичної допомоги залишається проблемою для багатьох людей, — сказав д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ і голова офісу ВООЗ в Україні, — Одна із медичних працівниць, з якими ми, згадала, як у дні постійних обстрілів у їхньому місті машини швидкої допомоги продовжували працювати навіть під час комендантської години, щоб люди отримували необхідну допомогу. Ми надихаємося хоробрістю українських медичних працівників і сподіваємося, що ця пожертва сприятиме їх роботі».

Наразі ВООЗ доставила в Україну 393 метричні тонни медичних матеріалів та обладнання. З цієї кількості 167 метричних тонн уже досягли місця призначення, переважно на сході, півдні та півночі країни, де потреба найбільша.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я розгляне резолюцію із засудженням Росії через війну, яку розв’язав Кремль в Україні. Цей документ може містити рішення про закриття великого регіонального офісу ВООЗ у Москві.

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