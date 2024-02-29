Ворог 26 разів ударив по Донеччині: пошкоджені багато будинків, є жертви (фото)

Зокрема, внаслідок обстрілів у Гродівці зруйновано адмінбудівлю, крамницю і приватний будинок, ще три будинки пошкоджені.
Російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області протягом 28 лютого, вбивши двох людей і ще одну поранивши. Зафіксовані численні пошкодження та руйнування.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Волноваський район. Внаслідок російських обстрілів у Богоявленці Вугледарської громади було пошкоджено сільгосппідприємство і будинок.
Покровський район. В Очеретинській громаді у Желанному внаслідок ворожих ударів одна людина зазнала поранень, було пошкоджено будинок культури.
В Мар'їнській громаді окупанти з артилерії обстріляли Красногорівку, Костянтинівку, Георгіївку і Максимільянівку.
У Курахівській громаді ворожими атаками пошкоджено чотири будинки: два – у Кураховому і два – у Гострому.
У Гродівці зруйновано адмінбудівлю, крамницю і приватний будинок. Ще три будинки були пошкоджені.
Краматорський район. Внаслідок обстрілів у Новій Полтавці Іллінівської громади пошкодження отримали гараж та інфраструктурний об'єкт.
У Лиманській громаді загарбники пошкодили три будинки у Торському, один – у Ямполівці та один – в Озерному.
Бахмутський район. Під ворожими ударами в Сіверську загинула одна людина. Ще одна особа загинула в Переїзному Званівської громади.
Філашкін додав, що з лінії фронту протягом доби було евакуйовано 173 людини, серед яких – 26 дітей.
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Зауважимо, росіяни також продовжують обстрілювати Харківську область. За минулу добу там загинули четверо людей, серед яких була й шестирічна дитина.
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