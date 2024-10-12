Ворог активізував атаки на Куп'янському напрямку, тривають запеклі бої: деталі від Генштабу

Протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 169 бойових зіткнень. Найбільше штурмів відбулося на Курахівському відтинку. Ворог також активізувався на Куп'янському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог один раз безуспішно намагався штурмувати поблизу населеного пункту Тихе.

Противник активізувався на Куп'янському напрямку, за добу відбулось 23 атаки загарбників.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не здійснював.

На Краматорському напрямку окупанти безуспішно атакували вісім разів у районах Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки. Більшість з них українські захисники відбивали в районі Торецька.

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 20 штурмових і наступальних дій агресора.

Найбільшу кількість атак відбито Силами оборони на Курахівському напрямку, всього зупинено 32 атаки ворога.

На Времівському напрямку ворог посилив тиск та здійснив 15 штурмів позицій ЗСУ. Противник активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські загарбники штурмових дій не здійснювали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Раніше Генштаб повідомив, що наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Більше про втрати росіян читайте у новині.

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