Ворог активізувався: Генштаб ЗСУ повідомив про тактику російської армії на Донецькому і Таврійському напрямках

Протягом останньої доби ворог активізував ведення бойових дій.
На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.
Про це повідомляє Генеральний штаб України 8 травня.
Окупанти намагаютьться здійснити вихід до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.
"Ворог проводив перегрупування, поповнення втрат, нарощував системи протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення, імовірно з метою активізації бойових дій в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ", - додавли у Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти підтягнули 2 БТГ для наступу на Ізюмському напрямку на Харківщині.
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