Ворог активізувався на декількох напрямках, а ЗСУ відновили втрачені позиції – ISW

Окупанти підступно наступають на декількох напрямках, проте наші захисники героїчно продовжують оборону.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

За даними ISW, 30 грудня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ –Сватове – Кремінна, проте успіху не мали.

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Також за інформацією російських джерел, окупанти могли захопити Іванівку і просунутись у Тернах.

"Ця інформація може бути передчасною", – йдеться в повідомленні.

Українські військові відновили втрачені позиції у Часовому Яру. Вони тримають під контролем тактично важливий вогнетривкий завод.

"Російські військові блогери пишуть про захоплення росіянами залізничної станції у місті, проте це не підтверджено", – зазначили в ISW.

Наразі у Торецьку тривають міські бої, а на Покровському напрямку є просування як в ЗСУ, так і в ворога.

"У ворога є певні успіхи біля Вугледара та незначні – на північний захід від Курахового", – підсумували в інституті.

Нагадаємо, фіксується просування російських військових у Курській області в районі головного "українського плацдарму".

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