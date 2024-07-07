Ворог активний майже по всій лінії бойового зіткнення: ключове зі зведення Генштабу

Протягом минулої доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до семи. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 20 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни та Торського на Донеччині.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор досить активний - вчинив 16 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак окупантів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири атаки наших позицій в районі Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення. Ворог отримав жорстку відсіч біля Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Загарбники здійснили п’ять атак, успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ.

Втрати ворога

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і у тилу.

Минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дві артилерійські системи, зенітно-ракетний комплекс "Бук", пункт управління БпЛА, 22 райони зосередження особового складу та ОВТ.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також наші воїни знешкодили 2 танки, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 53 БпЛА ОТР, одну крилату ракету, 50 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки.

Гарячі новини з фронту на 12 червня: дані Генштабу ЗСУ

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