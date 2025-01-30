Ворог активно атакує Покровський напрямок: Нацгвардія про ситуацію на фронті

На Покровському напрямку російські підрозділи активно використовують піхотні групи, дрони, артилерію та міномети для наступальних дій.

Про це повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі програми “Ми-Україна”.

“Противник досить активно веде наступальні дії як відносно населених пунктів у районі Покровська, так і на південному фланзі самого Покровська. Окупанти зосереджують піхотні групи чисельністю від двох до десяти осіб для просування. Вони використовують нинішні погодні умови — туман і погану видимість. Через це аеророзвідка не завжди може ефективно виявляти цілі на дальніх підступах”, — зазначив Музичук.

Він також повідомив, що ворог активно застосовує FPV-дрони та артилерію, зокрема міномети, дальність дії яких становить від 3 до 5 кілометрів.

Музичук наголосив, що останніми днями росіяни практично не залучають важку техніку до штурмів. Вони використовують легкоброньовані машини — автомобілі або мотоцикли.

“Застосування дронів значно зросло. Якщо порівнювати з осінню 2024 року, то зараз інтенсивність використання БпЛА з обох сторін збільшилася більш ніж у 2,5 рази”, — додав речник Нацгвардії.

Нагадаємо, український екіпаж танку Leopard знищив колону з 5 бронемашин армії РФ. Окупанти рухалися польовою дорогою біля лісосмуги, де й потрапили під вогонь гармати.

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