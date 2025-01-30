Ворог активно атакує Покровський напрямок: Нацгвардія про ситуацію на фронті

На цій ділянці фронту протягом останньої доби у районах відповідальності українських підрозділів сталося 11 бойових зіткнень.
На Покровському напрямку російські підрозділи активно використовують піхотні групи, дрони, артилерію та міномети для наступальних дій.
Про це повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі програми “Ми-Україна”.
“Противник досить активно веде наступальні дії як відносно населених пунктів у районі Покровська, так і на південному фланзі самого Покровська. Окупанти зосереджують піхотні групи чисельністю від двох до десяти осіб для просування. Вони використовують нинішні погодні умови — туман і погану видимість. Через це аеророзвідка не завжди може ефективно виявляти цілі на дальніх підступах”, — зазначив Музичук.
Він також повідомив, що ворог активно застосовує FPV-дрони та артилерію, зокрема міномети, дальність дії яких становить від 3 до 5 кілометрів.
Музичук наголосив, що останніми днями росіяни практично не залучають важку техніку до штурмів. Вони використовують легкоброньовані машини — автомобілі або мотоцикли.
“Застосування дронів значно зросло. Якщо порівнювати з осінню 2024 року, то зараз інтенсивність використання БпЛА з обох сторін збільшилася більш ніж у 2,5 рази”, — додав речник Нацгвардії.
Нагадаємо, український екіпаж танку Leopard знищив колону з 5 бронемашин армії РФ. Окупанти рухалися польовою дорогою біля лісосмуги, де й потрапили під вогонь гармати.
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