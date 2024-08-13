Ворог активно наступав на Покровському напрямку: Генштаб відзвітував про бої на фронті

На фронті в Україні протягом 12 серпня відбулися 134 бойових зіткнення. Найактивніше російські війська наступали на Покровському напрямку.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 13 серпня.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку за добу були зафіксовані три бої. Українські війська відбивали штурмові дії ворога поблизу Вовчанська та Тихого.

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На Куп’янському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку російські окупанти атакували 24 рази неподалік від Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку за добу були зафіксовані чотири бої. Сили оборони України відбивали ворожі штурмові дії поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулися сім боїв у районах Часового Яру та Богданівки.

На Торецькому напрямку загарбники влаштували 10 атак неподалік від Залізного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 52 ворожі штурмові дії у районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне, Птиче, Воздвиженка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

На Курахівському напрямку українські війська відбили вісім ворожих атак біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки, Калинового та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російська армія шість разів наступала у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледара.

На Оріхівському напрямку окупанти провели два штурми позицій українських підрозділів поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог влаштував шість атак українських оборонних рубежів і зазнав поразки.

На Гуляйпільському напрямку ситуація залишається без особливих змін.

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На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями сили РФ зберігають військову присутність, здійснюють мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території своєї держави.

Ворожі обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів

Протягом 12 серпня російські війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також влаштували 67 авіаударів, скинувши 96 КАБів. Крім цього, ворог здійснив понад 4400 обстрілів, з них 123 – із РСЗВ.

Окупанти завдавали авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Запсілля, Могриця, Великий Прикіл, Вільшанка, Сінне, Велика Рибиця, Партизанське, Юнаківка, Локня, Вакалівщина, Глухів, Покровка, Веселівка, Манухівка, Грунівка Сумської області; Нововодяне Луганської області; Торецьк, Неліпівка, Нью-Йорк, Диліївка, Дружба, Олександропіль, Новодонецьке, Мирноград, Водяне Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Бургунка Херсонської області.

Своє чергою українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також уразили пункт управління та артилерійську систему.

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