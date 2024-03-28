Ворог атакував дронами Харків та обстріляв 20 населених пунктів області: деталі про руйнування від ОВА

Внаслідок нічної атаки по місту пошкоджені ресторан, магазин, офісні приміщення. У житлових будинках вибило вікна.
Російські війська в ніч проти 28 березня атакували Харків дронами-камікадзе "Шахед". Також протягом доби окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Російські загарбники о 00:15 вдарили безпілотниками "Шахед" по Київському району Харкова. Були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибило вікна. Минулося без постраждалих.
Вдень 27 березня ворог влаштував авіаобстріл по Шевченківському району Харкова. Було вибито вікна в закладі освіти. Постраждала одна людина.
Внаслідок обстрілу житлового масиву пошкоджені дві житлові п’ятиповерхівки, один чотириповерховий житловий будинок та три автомобілі. Постраждали 19 людей, четверо з яких – діти. Загинув 59-річний цивільний чоловік.
Обстріли Харківської області
Близько 20 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали. Зокрема, йдеться про такі: Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча та інші. Авіаударів загарбники завдали по населених пунктах Новоєгорівка, Іванівка, Ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова.
О 03:10 армія РФ вдарила керованими авіабомбами по селу Борова Ізюмського району. Були пошкоджені комунікації та п’ять приватних будинків. Постраждалих немає.
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О 21:10 окупанти обстріляли Борову. Пошкоджено двоповерхову будівлю дитсадка, три багатоквартирні будинки та будівлю котельні. Від отриманих поранень загинув 12-річний підліток.
О 14:35 внаслідок атаки КАБ по Куп'янську було пошкоджено гуртожиток та чотири багатоквартирні будинки. Постраждалих немає.
О 13:47 у селі Петрівка Харківського району на невідомій вибухівці підірвався 47-річний чоловік. Він був доправлений до лікарні.
О 13:00 ворог скинув боєприпаси ВОГ на село Дворічна: пошкоджено приватний будинок. Постраждав 67-річний чоловік.
Нагадаємо, для удару по Харкову 27 березня росіяни вперше від 2022 року застосували авіабомби – дешевий аналог крилатої ракети, виготовлений на базі ФАБ-250.
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