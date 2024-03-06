Ворог атакував Ізюмський район: в ОВА повідомили деталі про жахливі наслідки

Під час обстрілу Борової загарбники поранили трьох дітей.

Російські окупанти обстріляли селище Борова Ізюмського району Харківщини вдень 6 березня. Загарбники завдали руйнувань, поранили людей та вбили чоловіка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські війська вдарили по Боровій, внаслідок чого спалахнула пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарські споруди.

За попередніми даними, загинув цивільний 70-річний чоловік. Ще четверо людей зазнали поранень, троє з них – діти.

З-під завалів вдалося врятувати жінку. Її доправили до лікарні.

Ліквідація наслідків триває.

Нагадаємо, протягом 5 березня російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів Харківщини. Внаслідок атак загинула 58-річна жінка.

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